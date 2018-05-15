ABD'li Temsilci Dünyanın Gözüne Baka Baka Alay Etti: Kimse İsrail Kadar Ölçülü Olamazdı!
BM Güvenlik Konseyinde konuşan ABD temsilcisi Haley, Gazze'deki katliamla ilgili Filistinlileri suçlayıp, "hiçbir ülke İsrail'den daha ölçülü davranamazdı" dedi.
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de yaşanan insanlık dışı İsrail müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
Toplantıda ABD sözcüsünün İsrail'i savunan konuşması ise "bu kadar da olmaz" dedirtti.
HAMAS'I SORUMLU TUTTU
ABD'nin BM'deki daimi temsilcisi Nikki Haley, bugünkü toplantıda yaptığı açıklamada Hamas'ın şiddeti kışkırttığını savunarak ölümlerden Filistinlileri sorumlu tuttu.
"BURADAKİ HİÇBİR ÜLKE İSRAİL'DEN DAHA ÖLÇÜLÜ DAVRANAMAZDI"
Haley, "Gazze'deki şiddetin ABD'nin büyükelçiliğiyle ilgili olduğunu söyleyenler yanılıyor. Büyükelçiliği taşımak doğru hareketti. Buradaki hiçbir ülke İsrail'den daha ölçülü davranamazdı" dedi.