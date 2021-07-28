ABD'li teknoloji şirketleri net kar ve gelirlerini artırdı
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ABD'li teknoloji şirketleri net kar ve gelirlerini artırdı

ABD'li teknoloji şirketleri net kar ve gelirlerini artırdı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet, bu yılın nisan-haziran döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet, bu yılın nisan-haziran döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Apple, Microsoft ve Alphabet, bu yılın nisan-haziran dönemine ait bilançolarını açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, nisan-haziran dönemini bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 81,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 59,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 11,3 milyar dolar olan net karı da bu senenin aynı döneminde 21,7 milyar dolara yükselerek yüzde 93 artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 0,65 dolardan 1,30 dolara çıktı.

iPhone satışları yüzde 50 arttı

Apple'ın akıllı telefon ve tablet satışları da aynı dönem itibarıyla artış gösterdi. Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yaklaşık yüzde 50 artarak 39,6 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 12 artışla 7,4 milyar dolara yükseldi.

Mac satışları da aynı dönemde yüzde 16 artışla 8,2 milyar dolar oldu.

Microsoft'un geliri beklentileri aştı

Mali takviminde nisan-haziran dönemini 4'üncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft da bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 46,2 milyar dolara ulaştı. Bu dönemdeki geliriyle beklentileri geride bırakan Microsoft, 2020'nin nisan-haziran döneminde 38 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 47 artarak 16,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 11,2 milyar dolar olmuştu. Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 1,46 dolardan 2,17 dolara yükseldi.

Alphabet'in ikinci çeyrek gelirinde yüzde 62'lik artış

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı. Buna göre, Alphabet'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 61,9 milyar dolara çıktı. Beklentilerin üzerinde gelir elde eden şirket, 2020'nin aynı döneminde 38,3 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Alphabet'in net karı ise ikinci çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 166 artışla 18,5 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin ikinci çeyreğinde 6,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 10,13 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 27,26 dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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