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ABD'li teknoloji devleri çeyreklik bilançolarını açıkladı

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Facebook'un nisan-haziran döneminde elde ettiği gelir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen artış gösterirken Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri aynı dönemde düşüş kaydetti.

ABD'li teknoloji devleri çeyreklik bilançolarını açıkladı
31.07.2020 01:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:18

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Facebook'un nisan-haziran döneminde elde ettiği gelir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen artış gösterirken Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri aynı dönemde düşüş kaydetti.

Apple, Amazon, Facebook ve Alphabet, bu yılın nisan-haziran dönemine dair bilançolarını açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın nisan-haziran dönemini bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 59,7 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 53,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 10 milyar dolar olan net karı da bu senenin aynı döneminde 11,3 milyar dolara yükselerek yüzde 12 artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 2,18 dolardan 2,58 dolara çıktı.

İphone, iPad ve Mac satışlarında artış

Apple'ın akıllı telefon ve tablet satışları da aynı dönem itibarıyla arttı.

Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yüzde 1,7 artarak 26,4 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 31 yükselerek 6,6 milyar dolara ulaştı. Mac satışları ise aynı dönemde yüzde 21,6 artışla 7,1 milyar dolar oldu.

Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Salgın döneminde Amazon'un satışları arttı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un da Kovid-19 salgınının etkili olduğu nisan-haziran döneminde satışları artış gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 88,9 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın nisan-haziran dönemindeki net satışları 63,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Amazon'un net karı da yılın ikinci çeyreğinde 5,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği kar 2,6 milyar dolar olmuştu.

E-ticaret devinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 5,22 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 10,30 dolara ulaştı.

Amazon'un net kar ve gelirinde beklenenin üzerinde artış yaşanmasının ardından New York borsasında işlem gören hisselerinde yükseliş kaydedildi. New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse değeri yaklaşık yüzde 5,4 arttı.

Facebook'un geliri yüzde 11 arttı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook da bu yılın ikinci çeyreğine gelir ve karını artırdı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 18,7 milyara yükseldi. Facebook, geçen yılın ikinci çeyreğinde 16,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 5,2 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 98 artış kaydetti. Şirket, 2019'un nisan-haziran döneminde 2,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

Facebook'un geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,91 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,80 dolara yükseldi.

Facebook'un günlük kullanıcı sayısı yaklaşık 1,8 milyar

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü.

Buna göre, Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, haziran itibarıyla yıllık bazda yüzde 12 artarak 1,79 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 12 artışla 2,7 milyar oldu.

Facebook'un yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunun beklenenden iyi gelmesinin ardından New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse değeri yaklaşık yüzde 8'in üzerinde arttı.

Alphabet'in geliri şirket tarihinde ilk kez düşüş gösterdi

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir ise şirket tarihinde ilk kez düşüş kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alphabet'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 38,3 milyar dolara geriledi. Firma, 2019'un nisan-haziran döneminde 38,9 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Alphabet'in net karı ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 azalışla 6,9 milyar dolara düştü. Alphabet, geçen senenin ikinci çeyreğinde 9,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 14,21 dolar olan hisse başına düşen karı da bu senenin aynı döneminde 10,13 dolara geriledi.

Kaynak: AA

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