ABD'li Surgisphere Koronavirüs Verileri ile Devletleri Bile Yanılttı
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ABD'li Surgisphere Koronavirüs Verileri ile Devletleri Bile Yanılttı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de içlerinde bulunduğu pek çok sağlık kuruluşu ve hükümet, az bilinen ABD merkezli bir sağlık hizmetleri veri analizi şirketi Surgisphere tarafından yanıltıldı.

ABD'li Surgisphere Koronavirüs Verileri ile Devletleri Bile Yanılttı
04.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:51

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de içlerinde bulunduğu pek çok sağlık kuruluşu ve hükümet, az bilinen ABD merkezli bir sağlık hizmetleri veri analizi şirketi Surgisphere tarafından yanıltıldı. Surgisphere tarafından yayınlanan hatalı veriler, koronavirüs mücadelesinin şeklinin değişmesine sebep oldu.

ABD merkezli sağlık hizmetleri veri analiz şirketi olan Surgisphere, yasal yollardan pek çok hastanenin ve hastaların verilerine ulaşarak bunları bir havuzda topluyordu. The Lancet ve New England Jorunal of Medicine gibi dünyanın önde gelen akademik tıp dergileri dahi bu bilgiler ışığında bazı çalışmalar gerçekleştirmişti. Yayımlanan makalelerin bazılarında Surgisphere şirketinin kurucusu Sapan Desai'nin de ortak yazar olarak yer alıyordu.

Surgisphere şirketinin topladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen akademik tıp makaleleri baz alınarak pek çok hükümet, koronavirüsle mücadele şeklinde değişikliğe gitti. Ancak şirket, koronavirüs ile ilgili edindikleri bilgilerin metodunu açıklayamıyor. Bilim editörü aynı zamanda bilim kurgu yazarı olan şirketin verileri baz alınarak yayımlanan akademik makaleler ile ilgili olarak endişeler bulunuyor.

Surgisphere Koronavirüs Verileri ile Herkesi Yanılttı

The Lancet ve New England Jorunal of Medicine dergileri, Surgisphere şirketinin toplamış olduğu veriler baz alınarak yayımlanan makaleler ile ilgili olarak endişelerini dile getirdi. Bunun yanı sıra The Guardian'da Surgisphere şirketiyle ilgili elde ettiği bilgileri paylaştı. Buna göre şirket çalışanlarının bazılarının hiçbir bilimsel araştırması olmadığı gibi daha pek çok negatif noktaya dikkat çekildi.

Mayıs ayında Lancet dergisinde yayımlanan makaleye göre sıtma ilacı olarak da bilinen hidroksiklorokinin maddesinin koronavirüs hastalarının ölüm oranlarında ve kalp sorunlarında artışa neden olduğu belirtiliyordu. Makalenin, Surgisphere şirketi tarafından, 1200 hastaneden ve 15 bin hastadan elde edilen veriler doğrultusunda yayımlandığı açıklanmıştı. Ancak makalenin yayımlanmasından çok kısa bir süre sonra The Guardian Avustralya tarafından, şirketin edindiği bilgilerin sadece 5 hastane, 600 koronavirüs hastası ve 73 koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarından elde edildiği açıklandı.

Ancak açıklanan verilere göre Avusturalya'da 73 tane koronavirüs ölüm vakası bulunmuyordu. Bu durumun ortaya çıkması üzerine Surgisphere şirketi Asya'da bir hastane verilerinin yanlışlıkla Avusturalya olarak kayıtlara geçirildiğini belirtti ve Lancet dergisi de kullanılan istatistiği bu bilgilere göre değiştirdi. Şirketle ile ilgili araştırmalarına devam eden The Guardian, Melbourne'de 5, Sidney'de 2 hastanenin yetkilileri ile görüştü. Yetkililer verilerden bilgileri olmadığını hatta Surgisphere şirketini hiç duymadıklarını ifade etti.

The Guardian tarafından Surgisphere şirketiyle ilgili yapılan araştırmaların endişe verici sonuçlara sahip olmasının ardından, The Lancet dergisi editörü Richard Horton, şirket tarafından elde edilen verilerle ilgili olarak endişelerini belirten bir yazı yayımladıklarını, verilerin doğruluğu ile ilgili çok daha derin araştırmalar yaptıklarını açıkladı.

3 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu

Kaynak: Tamindir

Manşet

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