ABD'li sporcu Tiger Woods'un şubatta geçirdiği trafik kazasına neden olarak aşırı hız gösterildi
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ABD'li sporcu Tiger Woods'un şubatta geçirdiği trafik kazasına neden olarak aşırı hız gösterildi

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'li sporcu Tiger Woods'un şubatta geçirdiği trafik kazasına neden olarak aşırı hız gösterildi

NEW ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un 23 Şubat'ta Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasına aşırı hızın neden olduğu belirtildi.

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NEW ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un 23 Şubat'ta Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasına aşırı hızın neden olduğu belirtildi.

Los Angeles Bölge Şerifi Alex Villanueva yaptığı basın toplantısında, Woods'un saatte 72 kilometre hız sınırı olan yolda 140 kilometre ile gittiği için virajı alamayıp aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Villanueva, yaptıkları incelemelerde kaza anında frene basılmaya çalışıldığını gösteren bir kanıt bulamadıklarını, dolayısıyla Woods'un virajı alırken fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basmış olabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Woods'un kaza anında emniyet kemerinin takılı olduğunu ve hava yastıklarının açıldığını aktaran Villanueva, kaza öncesi ünlü golfçünün ilaç veya alkol aldığını gösteren herhangi bir delil olmadığı için ayrıca kan testi yapılmadığını anlattı.

Villanueva, kaza nedeniyle Woods'a herhangi bir trafik cezası kesilmesinin veya dava açılmasının düşünülmediğini bildirdi.

Tiger Woods da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, acil kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "İyileşmeye ve aileme odaklanmaya devam edeceğim. Bu çok zor dönemde bana gösterilen destek ve cesaret için herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

45 yaşındaki ünlü sporcunun kullandığı SUV tipi araç, 23 Şubat'ta Los Angeles'ın Hawthorne Bulvarı'nda refüje çarpıp takla atarak yoldan çıkmıştı.

Aracından itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla güçlükle çıkarılan Woods, hastaneye kaldırılarak sağ kaval ve baldır kemiğinin yanı sıra ayak bileği ile ayağında meydana gelen kırıklar nedeniyle tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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