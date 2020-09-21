ABD'li sörfçünün Hawaii'de kaybettiği sörf tahtası Filipinler'de çıktı
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ABD'li sörfçünün Hawaii'de kaybettiği sörf tahtası Filipinler'de çıktı

Hawaii'de sörfçü ve fotoğrafçı olan Doug Falter, 2018 yılında dalgalarda kaybettiği sörf tahtasını, 8 bin kilometre uzakta Filipinler'de buldu.

ABD'li sörfçünün Hawaii'de kaybettiği sörf tahtası Filipinler'de çıktı
21.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:23

Hawaii'de sörfçü ve fotoğrafçı olan Doug Falter, 2018 yılında dalgalarda kaybettiği sörf tahtasını, 8 bin kilometre uzakta Filipinler'de buldu.

ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşayan sörfçü ve fotoğrafçı Doug Falter, 2018 yılında Oahu adasındaki Waimea Koyu'nda sörf yaparken en sevdiği sörf tahtasını dalgalar arasında kaybetti. Falter'ın sörf tahtası, 8 bin kilometre Filipinler'de  ortaya çıktı. Filipinler'de Giovannne Branzuela adlı kişinin yerel bir balıkçıdan Falter'ın kaybolan sörf tahtasını, sörf yapmayı öğrenmek için satın aldığı öğrenildi.

"SÖRF TAHTAMIN O KİŞİDE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE MUTLU OLDUM"

ABD medyasına konuşan Falter, "Kaybolan tahtam üzerinde en büyük dalgayı yakalamıştım. O yüzden o tahta bana çok şey ifade ediyordu. 8 bin kilometreden bahsediyoruz. Tahtamı kaybettiğimde üzülmüştüm. Ama şu anda orada sörf yapmayı öğrenmek için tahtamı satın alan bir kişide olduğunu öğrenince mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

SÖRF TAHTASINI KAYBOLDUKTAN 6 AY SONRA SATIN ALMIŞ

Filipinler'de ilkokul öğretmeni olan Giovanne Branzuela, Falter'ın sörf tahtasını kaybolduktan 6 ay sonra tahtayı bulan yerel bir balıkçıdan 40 dolara (305 TL) satın aldı. Mavi olan sörf tahtasının, Pasifik Okyanusu'ndaki yolculuğu sonucu sarıya döndüğü belirtildi. Yerel medyaya konuşan Branzuela, "Sörf tahtasının Hawaii'den geldiği ortaya çıktı. İnanılmaz bir şey. Büyük dalgalarda sörf yapmak her zaman hayalim olmuştu. Falter'a, sörf tahtasına iyi bakacağımı söyledim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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