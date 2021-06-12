ABD'li siyasiler, teknoloji devlerinin tekelleşmesine karşı şirketleri bölmeye yönelik bir yasa hazırlıyor
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ABD'li siyasiler, teknoloji devlerinin tekelleşmesine karşı şirketleri bölmeye yönelik bir yasa hazırlıyor

ABD'li siyasiler, teknoloji devlerinin tekelleşmesine karşı şirketleri bölmeye yönelik bir yasa hazırlıyor
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki Amazon gibi e-ticaret ve teknoloji devlerinin tekelleşmesinin önüne geçmek için şirketleri bölmeye yönelik her iki partinin de destek verdiği bir yasa hazırlıyor.

NEW ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki Amazon gibi e-ticaret ve teknoloji devlerinin tekelleşmesinin önüne geçmek için şirketleri bölmeye yönelik her iki partinin de destek verdiği bir yasa hazırlıyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi üyeleri, Amazon, Google gibi teknoloji devlerini "dizginlemeye" yönelik yasa tasarısı önerdi.

Söz konusu yasa, teknoloji devlerini şirketlerini ikiye bölmek ya da bazı ürün ve hizmetlerini elden çıkarmak zorunda bırakabilir.

Yasanın kabul edilmesinin, ABD'nin en zengin şirketlerini büyük ölçüde değiştirebileceği ve etkinliklerini hayatın her yönünde gösteren bir endüstriyi yeniden şekillendirebileceği belirtiliyor.

Amazon, Google, Apple, Facebook gibi teknoloji devleri hem ABD hem Avrupa'da bulundukları sektörleri tekelleştirmekle eleştiriliyor.

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, daha önce Kongrede tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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