ABD'li siyasetçiler Sanders ve Omar Beyaz Saray'ın Yahudi yerleşimleri kararına tepki gösterdi

19.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:19

ABD'li siyasetçiler ve yetkililer, Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.



ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinin aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter'dan ABD yönetiminin kararına tepkisini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle