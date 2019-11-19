ABD'li siyasetçiler Sanders ve Omar Beyaz Saray'ın Yahudi yerleşimleri kararına tepki gösterdi
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ABD'li siyasetçiler Sanders ve Omar Beyaz Saray'ın Yahudi yerleşimleri kararına tepki gösterdi

ABD'li siyasetçiler ve yetkililer, Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi

19.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:19
ABD'li siyasetçiler Sanders ve Omar Beyaz Saray'ın Yahudi yerleşimleri kararına tepki gösterdi

ABD'li siyasetçiler ve yetkililer, Trump yönetiminin işgal altındaki 'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.


ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinin aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter'dan ABD yönetiminin kararına tepkisini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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