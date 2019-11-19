ABD'li siyasetçiler Sanders ve Omar Beyaz Saray'ın Yahudi yerleşimleri kararına tepki gösterdi
ABD'li siyasetçiler ve yetkililer, Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi
ABD'li siyasetçiler ve yetkililer, Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.
ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinin aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter'dan ABD yönetiminin kararına tepkisini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle