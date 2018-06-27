ABD'li Şirket, Siirt'te 5 Yıl Petrol Arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ABD merkezli Aladdin Middle East Ltd şirketinin Siirt'deki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylanarak, 5 yıllığına lisans verilmesi uygun bulundu.

2017'DE BAŞVURMUŞTU

Söz konusu şirket, yüzölçümü 30 bin 548 hektar olan sahada lisans alabilmek için 4 Ağustos 2017 tarihinde başvurmuştu.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Shell&Turcas Petrol AŞ'nin Kocaeli'deki Derince Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'nin depolama tarifesi ile ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin Mersin'deki Karaduvar tesislerinin depolama ve iletim tarifesi güncellemelerine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.