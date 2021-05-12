ABD'li sinema sanatçısı Mark Ruffalo'dan Doğu Kudüs'teki İsrail işgaline karşı yaptırım çağrısı
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ABD'li sinema sanatçısı Mark Ruffalo'dan Doğu Kudüs'teki İsrail işgaline karşı yaptırım çağrısı

ABD'li sinema sanatçısı Mark Ruffalo'dan Doğu Kudüs'teki İsrail işgaline karşı yaptırım çağrısı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mark Ruffalo, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere karşı şiddet uygulamasını eleştirerek İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu.

NEW ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mark Ruffalo, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere karşı şiddet uygulamasını eleştirerek İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu.

Hollywood'un Hulk karakterini canlandıran ünlü isim Ruffalo, Twitter hesabından, "Kudüs'te 1500 Filistinli sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı, 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar siyahi halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi." şeklinde paylaşım yaptı.

Amerikalı aktör, "Şey Cerrah" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'e yaptırım için 2 milyon imza çağrısında bulunan bir internet sayfasının linkini de yer verdi.

Ruffalo'nun referans verdiği internet sayfasında, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanları, Parlamenterler ve Devlet Başkanlarına" hitabıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin uyguladığı şiddete vurgu yapılarak, "Filistin halkına yapılan muamele, dünya vicdanında bir leke haline geldi. Filistinlilere tam ve eşit sivil haklar tanınana kadar İsrail sanayisine yaptırım getirme zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

2 milyon imza çağrısı yapılan platformda 1 milyon 700 binden fazla imzanın toplandığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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