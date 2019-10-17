ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı: Erdoğan'ın mal varlığı ve Halkbank

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı: Erdoğan'ın mal varlığı ve Halkbank

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara’ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıkladı.

17.10.2019 20:27
ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı: Erdoğan'ın mal varlığı ve Halkbank

ABD'li senatörler Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısını açıkladı, listeye Halkbank ve Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması da girdi.


ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara'ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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