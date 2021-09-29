ABD'li senatörlerden Pakistan'ın Taliban'ın Afganistan 'zaferindeki' rolünün soruşturulması talebi - Haberler
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ABD'li senatörlerden Pakistan'ın Taliban'ın Afganistan "zaferindeki" rolünün soruşturulması talebi

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD'li senatörlerden Pakistan'ın Taliban'ın Afganistan

ABD'li Senatörler, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinde Pakistan'ın rolünün soruşturulmasını talep eden yasa tasarısı düzenledi.

ABD'li Senatörler, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinde Pakistan'ın rolünün soruşturulmasını talep eden yasa tasarısı düzenledi.

ABD'li 22 Cumhuriyetçi senatör tarafından hazırlanan ve "Afganistan Terörle Mücadele, Denetim ve Hesap Verilebilirlik Yasası" isimli tasarıda, Afganistan'daki sürece yönelik birçok yeni düzenleme yer alıyor.

Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşlarının, oturum sahiplerinin ve Özel Göçmen Vizesi alanların tahliyesinin devamına odaklanan tasarıda, terörle mücadele stratejileri ve Taliban'ın insan hakları ihlallerinden dolayı yaptırıma çarptırılması gibi konular da yer alıyor.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinde finansal, istihbari, lojistik ve tıbbi alanlardaki desteğinin de soruşturulmasının öngörüldüğü tasarıda, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından söz konusu maddelere ilişkin 180 gün içinde bir rapor hazırlanarak, Kongre'ye sunulması talep ediliyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'li senatörlerden Pakistan'ın Taliban'ın Afganistan 'zaferindeki' rolünün soruşturulması talebi - Haberler
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