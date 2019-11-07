ABD'li senatörlerden mektup: Türkiye Suriye'de barış anlaşmasını ihlal ediyorsa, yaptırım uygulayın

07.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:43

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan 5 kişilik senatör grubu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden 'Türkiye'nin Suriye'deki ateşkes anlaşmasına uymadığına yönelik raporların araştırılmasını', eğer bu doğruysa Ankara yönetimine yaptırım uygulanmasını istedi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderilen mektup, Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat Senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumenthal ve Jeanne Shaheen tarafından hazırlandı. Euronews.com'da Görüntüle