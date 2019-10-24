ABD'li senatörlerden Mazlum Kobani için mektup

24.10.2019 16:59

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörler, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya bir mektup yazarak SDG komutanı Mazlum Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılmasını istedi.ABD'de bir grup Demokrat ve Cumhuriyetçi Senatör, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Kobani'nin ABD'ye yapması planlanan ziyaret için vize işlemlerinin hızlandırılmasını talep etti.



Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat Senatörler Chris Van Hollen, Jeanne Shaheen ve Richard Blumenthal tarafından yazılan mektupta, "Kuzey Suriye'deki durumdan çok endişeli olduğumuzu söylemek hafif bir ifade olacaktır" denilirken, Mazlum Kobani ile yapılacak görüşmenin hem Kongre hem de Trump yönetimi için faydalı olacağının altı çizildi.



ABD'li senatörlerin Mazlum Kobani için vize işlemlerini hızlandırma talebi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde kalıcı ateşkes sağlandığını belirterek Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını açıklamasından sonra geldi.



Trump yaptığı açıklamada, SDG Komutanı Mazlum Kobani'ye de teşekkür etmiş ve "Kibar sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkürler General Mazlum. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Yakında sizi görmek için sabırsızlanıyorum" ifadeleriyle Mazlum Kobani'yi Washington'a davet etmişti.



Mazlum Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılması için ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya mektup yazan senatörlerden Lindsey Graham ve Chris Van Hollen, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye yönelik askeri operasyonuna karşı Kongre'ye sunulmak üzere bir yaptırım paketi hazırlamış ve Trump'ın Suriye'den çekilme kararını sert bir şekilde eleştirmişti.



