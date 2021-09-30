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ABD'li senatörler, Facebook'u "ürünlerinin çocuklar üzerindeki negatif etkilerini saklamakla" suçladı

AA / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
ABD'li senatörler, Facebook'u

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Facebook'un, ürünlerinin çocuklar ve gençler üzerindeki negatif etkileriyle ilgili bilgileri kamuoyundan sakladığını ve gerekli tedbirleri almadığını savundu.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Facebook'un, ürünlerinin çocuklar ve gençler üzerindeki negatif etkileriyle ilgili bilgileri kamuoyundan sakladığını ve gerekli tedbirleri almadığını savundu.

ABD Senatosunda gerçekleştirilen oturuma katılan Facebook Küresel Güvenlik Yönetimi Direktörü Antigone Davis, senatörlerin yoğun eleştirilerine maruz kaldı.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Facebook'un, ürünlerinin negatif etkileriyle ilgili hemen her şeyi kamuoyundan sakladığını ve bu konudaki araştırmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmediğini iddia etti.

Cruz, Facebook ve Instagram üzerindeki paylaşımlardan etkilenerek intihara teşebbüs eden İngiliz çocuk ve gençlerle ilgili güncel bir araştırmaya atıfta bulunarak, Facebook'un bu konuda bir şey yapıp yapmadığını sordu. Sorularına net yanıtlar alamayan Cruz, "Facebook ürünleri nedeniyle kaç çocuk ve gencin intihara teşebbüs ettiğini araştırmamışsınız, kamuoyundan her şeyi saklıyorsunuz." dedi.

Davis ise Facebook'un bu konularda sıkı bir politika izlediğini, çocuk ve gençlerin bu tür içeriklerden etkilenmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak sosyal medya araçlarını kullanmak ile intihar girişimleri arasındaki bağı araştırmanın uzun bir zaman gerektirdiğini söyledi.

Cumhuriyetçi bir diğer senatör Mike Lee de çocuk ve gençlerin Facebook ve Instagram üzerinden cinsel içerikli materyallere ulaşamamasına ilişkin kriterlerin yeterli olmadığını ifade etti. Lee, Facebook'un bu konudaki verileri açıklamadığını ve söz konusu materyallere erişimin daha net şekilde sınırlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Senatör Blumenthal'in Instagram deneyi ilgi çekti

Demokrat Senatör Richard Blumenthal ise Instagram'ın gençler üzerindeki etkilerini deneyimleyebilmek için ekibinin 13 yaşındaki bir genç kız profiliyle bir Instagram hesabı açtığını ve kolayca "aşırı diyet programları" ve "yeme bozuklukları" ile ilgili hesapları takip ettiğini söyledi.

Blumenthal, Instagram'ın bir gün sonra "kendine zarar verme" ve "yeme bozuklukları" ile ilgili içerikler önerdiğini, bunların 13 yaşındaki bir kız için kabul edilemez içerikler olduğunu belirtti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, eylül ayı ortasında yayınladığı haber de, Facebook ürünleri ile çocuk ve gençlerin zihin sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran bazı belgeleri kamuoyu ile paylaşmış, rapordaki bulgular tartışmalara neden olmuştu.

AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri
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