ABD'li Senatörden "Suudi Arabistan'a Ek Yaptırım" Çağrısı

NEW ABD Tennessee Senatörü Bob Corker, ABD Hazine Bakanlığı tarafından, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rol oynadığı gerekçesiyle 17 Suudi için alınan yaptırım kararının yetersiz olduğunu belirtti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Corker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump yönetimine Suudi Arabistan'a karşı ek yaptırım çağrısında bulundu.

Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında 17 Suudi'ye yaptırım kararını "bu süreçte, ek bir eylem içereceğini umduğum önemli bir adım" olarak değerlendiren Corker, "Şu anda Suudi Arabistan'ın gidişatı hakkında birçok endişem var ve bence bir bedel ödenmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki faaliyetlerini ve Kaşıkçı'nın ölümündeki rolünü görüşmek için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA Başkanı Gina Haspel ile üst düzey bir toplantı yapma talebinde bulunduğunu aktaran Corker, "Senatodaki üst seviyedeki kaygılar ve eyleme geçilmesi için artan talepler nedeniyle açıklama yapmaları çok önemli." değerlendirmesine yer verdi.

Ocak ayında emekliye ayrılacak Cumhuriyetçi senatör, Kaşıkçı'nın ölümünden dolayı Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanması gerektiğini en fazla gündeme getiren Kongre üyelerinin başında geliyor.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi'nin de aralarında olduğu 17 Suudi hakkında yaptırım kararı alındığı duyurulmuştu.

Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamındaki yaptırım kararı çerçevesinde, bu kişilerin ABD'deki olası mal varlıkları dondurulmuş ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları da yasaklanmıştı.

Yaptırım açıklamasının, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin üzerinden 45 gün geçtikten sonra gelmesi dikkati çekti.