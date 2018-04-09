ABD'li Senatörden Esed ve Çevresi İçin "Savaş Suçlusu" Yorumu

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanan Beşşar Esed rejimini hedef alarak, "Esed, şu anda uluslararası toplum gözünde meşru bir şekilde savaş suçlusudur." dedi.

Amerikan Fox News kanalında yayınlanan programa katılan Graham, Esed rejiminin son Doğu Guta saldırısına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Graham, "Esed, şu anda uluslararası toplum gözünde meşru bir şekilde savaş suçlusudur. Esed ve yakın çevresi savaş suçlusu ve meşru askeri hedef olarak değerlendirilmelidir. Eğer onu indirme şansınız varsa bunu yapmalısınız." şeklinde konuştu.

"Esed'in hava kuvvetlerini yere indirip yok etmeliyiz. Suriye içinde güvenli bölgeler oluşturmalıyız. Rusya ve İran'a da 'Eğer bu çizgiyi geçerseniz sizi vururuz' demeliyiz." ifadelerini kullanan Graham, Esed'e güç veren unsurların bu gözle yeniden ele alınması gerektiğini savundu.

"Obama'nın yaptığının tam tersini yapabilir"

Suriye'de Esed rejimine karşı adım atılması gerektiğini yineleyen Graham, "Dünya, Başkanı (Donald Trump) izliyor. İran ve Rusya, Başkanı izliyor. Kuzey Kore, Başkanı izliyor. Şu anda Başkanın, Obama'nın yaptığının tam tersini yapma şansı var; artık kasabada yeni bir şerifin olduğunu ve Amerika'nın geri döndüğünü gösteren güçlü bir sinyal göndermek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.

24 ila 48 saat içinde Suriye'deki kimyasal saldırının ardından ne yapacaklarına ilişkin karar vereceklerini söyleyen Trump, sorumluların ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etmişti.

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin konuyla ilgili acil toplantıya çağrıldığı açıklanmıştı.