ABD'li Senatör: Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgi paylaştı
Amerika Birleşik Devletleri Virginia Senatörü Tim Kaine, Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatörü Tim Kaine, Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini duyurdu.
Demokrat Parti Virginia Senatörü Kaine, Trump yönetiminin 18 Ekim 2018'de "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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