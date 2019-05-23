ABD'li Senatör: Trump, İran'ı Bahane Ederek Suudi Arabistan'a Silah Satacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'nin Yemen'deki savaşta yaşanan sivil ölümler nedeniyle uzun süredir engellediği Suudi Arabistan'a silah satışı için 'Silah Kontrolü Yasası'ndaki bir boşluğu kullanacağı ve bunu İran krizini öne sürerek yapacağı iddia edildi.

İddianın sahibi Demokrat Partili Senatör Chris Murphy. Twitter hesabı üzerinden 'çok önemli' etiketiyle açıklamada bulunan Senatör Murphy, "Trump'ın Silah Kontrolü Yasası'ndaki belirsiz boşluğu kullanarak Suudi Arabistan'a yeni devasa silah satışı planı yaptığını duyuyorum. Şu anda Yemen'de kullanılan silahların satışı bu hafta olabilir." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle