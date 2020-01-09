ABD'li Senatör Graham: Trump'ın azline yönelik yargı işlemleri haftaya başlayacak
Haberler » Dünya » ABD'li Senatör Graham: Trump'ın azline yönelik yargı işlemleri haftaya başlayacak - Haberler

ABD'li Senatör Graham: Trump'ın azline yönelik yargı işlemleri haftaya başlayacak

ABD'li Senatör Graham: Trump'ın Senato'daki yargı işlemlerine haftaya başlanacak

09.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:06
ABD'li Senatör Graham: Trump'ın azline yönelik yargı işlemleri haftaya başlayacak

'nde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan 'ın azline yönelik yargılama işlemlerine önümüzdeki hafta başlanacağını açıkladı.


Graham, Temsilciler Meclisi'ndeki sürecin tamamlanmasının ardından Trump'ın azline yönelik iki maddenin halen Senato'ya gönderilmemesini eleştirdi. Bu durumu, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin "oyunu" olarak nitelendiren ABD'li senatör, "Pelosi'nin azil barajı artık yıkılıyor. Azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek Senato'daki Demokratları da kaybediyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler