ABD'li Senatör Graham: "PKK, ABD nazarında bir terör örgütüdür. YPG'nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır"

ANKARA - Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham, "PKK, ABD nazarında bir terör örgütüdür. YPG'nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar gayet açıktır" dedi.

Türkiye temasları sona eren ABD Senatörü Lindsey Graham düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. PKK'nın ABD nazarında bir terör örgütü olduğunu kaydeden Graham, "YPG'nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar gayet açıktır. Müttefik Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız sorunu çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız var ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması var" ifadelerini kullandı.

"ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar"

ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda Graham, "ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar. Trump'ın çekilme sürecini yavaşlatarak Münbiç yol haritasına odaklanmasını umuyorum. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhatap olmak zorunda kalacak. Suriye'den plansız bir şekilde çekilme kaosa neden olur. Bunun Türkiye için felaket olacağını Başkan Trump'a söyledim. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım" açıklamasında bulundu.

Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için

Graham, güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacağını vurguladı.

Graham, şunları kaydetti:

"Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Trump dikkatli olmalı. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhatap olmak zorunda kalacak. Münbiç Cenevre'ye gidişin ilk basamağıdır."

Kaynak: İHA