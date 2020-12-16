ABD'li Senatör Graham: İran ile nükleer anlaşmaya dönmek en felaket karar olabilir
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ABD'li Senatör Graham: İran ile nükleer anlaşmaya dönmek en felaket karar olabilir

16.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:36
ABD'li Senatör Graham: İran ile nükleer anlaşmaya dönmek en felaket karar olabilir

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Joe Biden yönetiminin İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmesinin "Orta Doğu'nun istikrarı için Biden yönetiminin alacağı en felaket karar olabileceği" uyarısında bulundu.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Joe Biden yönetiminin İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmesinin "Orta Doğu'nun istikrarı için Biden yönetiminin alacağı en felaket karar olabileceği" uyarısında bulundu.

Graham, Twitter hesabından, Trump döneminde çıkılan ve "İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA)" olarak bilinen nükleer anlaşmaya Joe Biden yönetiminin geri dönme planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu anlaşmaya dönülmesine ilişkin bir tasarının yakın zamanda Senatoda oylanması için bir girişim olduğunu aktaran Graham, "Bu anlaşmaya geri dönmek, Orta Doğu'nun istikrarı için Biden yönetiminin alacağı en felaket karar olabilir. Senato bunu destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin bir karara varmalı." görüşünü paylaştı.

Graham Paris İklim Anlaşması konusunda da uyardı

Graham, Senatonun Biden yönetiminin Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesi konusunda da bir karara varması gerektiğini belirterek, "Şu anki haliyle, Paris İklim Anlaşması Çin ve Hindistan için büyük bir kazanç sağlıyor. Bu iki ülkenin karbondioksit yayılımı çok yüksek ancak anlaşma ile korunuyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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