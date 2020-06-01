ABD'li Senatör: "Gösterilere Irak ve Afganistan işgalinde görev yapan birlikler müdahale etsin"
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ABD'li Senatör: "Gösterilere Irak ve Afganistan işgalinde görev yapan birlikler müdahale etsin"

ABD'nin Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton, Minnesota'da polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolardaki şiddet olaylarına karşı Irak ve Afganistan işgalinde kullanılan birliklerin müdahale etmesini istedi.

ABD'li Senatör:
01.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:23

ABD'nin Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton, Minnesota'da polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolardaki şiddet olaylarına karşı Irak ve Afganistan işgalinde kullanılan birliklerin müdahale etmesini istedi.

Cotton, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Anarşi, isyan ve yağma bu gece bitmeli. Yerel kolluk kuvvetleri yetersiz kalır ve destek isterse, bakalım bu ANTİFA teröristleri 101'inci Hava İndirme Tümeni ile karşı karşıya kaldığında ne yapacak. Bu yıkıma tahammülümüz yok." ifadesini kullandı.

Senatör Cotton, daha sonra "Düzeni tekrar inşa etmek için, 10'uncu Dağcı Komando Tümeni, 82'nci Hava İndirme Tümeni, 1'inci Süvari Tümeni, 3'üncü Piyade Tümeni ne gerekiyorsa kullanılmalı. İhtilalcilere, anarşistlere, yağmacılara ve isyancılara yer yok." paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cotton'a Twitter'dan destek vererek "Yüzde yüz doğru. Teşekkürler Tom." notuyla Cotton'un paylaşımını tekrar paylaştı.

Cotton'un atıfta bulunduğu Tümenler Afganistan ve Irak'ın işgalinin yanı sıra ABD'nin dışarda düzenlediği birçok operasyonda kullanılan birlikler olarak biliniyor.

Sosyal medyada Cotton'un paylaşımlarına ilişkin "ABD'li senatörün Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi çağırında bulunuyor" diye yorumlandı.

Diğer taraftan Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması durumunda federal güçlerin kullanılmasını desteklediğini belirtti.

Graham Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Floyd'un ölümünden sorumlu olanların hukuk devleti çerçevesinde adaletin önüne çıkarılacağına güvenim tam ama şu anda hukuk devletinin şu anda Floyd'un öldürülme trajedisini suistimal eden ve toplumumuzu yıkan isyancılara ve provokatörlere müdahale etmesinin zamanıdır." ifadesini kullandı.

ABD'li senatör ayrıca "Sokaklardaki kanunsuzluk (Floyd'un ölümüne) bir yanıt değildir. Gerekirse düzeni tekrar sağlamak için federal güçlerin kullanılmasını destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump daha önce şiddet olayları konusunda orduya teyakkuz emri verdiğini açıklamıştı.

Pentagon ise ABD Kuzey Saha Komutanlığının teyakkuza geçirildiğini duyurmuştu.

Trump'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'yi protestolar konusunda görevlendirdiğini söylemişti ancak bu görevlendirmeye ilişkin net bir detay vermemişti.

Ayrıca Trump daha önce Anti Fasşist Hareket olarak bilinen ve Suriye'de ABD destekli YPG/PKK ile işbirliği yapan Antifa'yı terör örgütü ilan edeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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