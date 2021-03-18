ABD'li Senatör Coons, Biden'ın isteği üzerine Tigray'ı görüşmek üzere Etiyopya'ya gidiyor
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ABD'li Senatör Coons, Biden'ın isteği üzerine Tigray'ı görüşmek üzere Etiyopya'ya gidiyor

18.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:32
ABD'li Senatör Coons, Biden'ın isteği üzerine Tigray'ı görüşmek üzere Etiyopya'ya gidiyor

ABD'li Demokrat Delaware Senatörü Christopher Coons'un, ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği üzerine, Tigray'daki krizi konuşmak için Etiyopya'ya gittiği bildirildi.

ABD'li Demokrat Delaware Senatörü Christopher Coons'un, ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği üzerine, Tigray'daki krizi konuşmak için Etiyopya'ya gittiği bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "Senatör Christopher Coons, Başkan Biden'ın talebi üzerine Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali ile görüşmek için Etiyopya'ya seyahat ediyor." ifadesini kullandı.

Coons'un ziyaretinde, Afrika Birliği ile de bölgenin barış ve refahı için temaslarda bulunacağını aktaran Sullivan, "Senatör Coons, Başkan Biden'ın Tigray bölgesindeki insani kriz ve insan hakları ihlallerine ve Afrika Boynuzu'ndaki daha çok istikrarsızlık riskine ilişkin derin endişelerini iletecek." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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