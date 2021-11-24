ABD'li seçmenler, tedarik zinciri sıkıntısından Biden'ı ve Kongreyi sorumlu tuttu

ABD'de yapılan bir anket, seçmenlerin çoğunun ülkede yaşanan tedarik zinciri sıkıntısı nedeniyle Başkan Joe Biden'ı ve Kongreyi sorumlu tuttuğunu ortaya koydu.

Morning Consult ve Politico, 20-21 Kasım'da yaklaşık 2 bin ABD'li seçmen üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Söz konusu ankete göre, seçmenlerin yüzde 62'si ülkede son dönemde yaşanan tedarik zinciri ve sevkiyat sorunundan Biden'ı sorumlu tuttu.

Seçmenlerin yüzde 24'ü Biden'ın bundan "kısmen" sorumlu olduğunu düşünürken, yüzde 12'si Biden'ın bu konuda "herhangi bir sorumluluğu olmadığını" düşündüklerin aktardı.

Öte yandan seçmenlerin yüzde 61'i tedarik zinciri ve sevkiyat sorunlarından Kongreyi sorumlu tuttu.

ABD'de son dönemde yaşanan tedarik zinciri sıkıntıları, ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlara ve "son 31 yılın en yüksek enflasyonu"na yol açmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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