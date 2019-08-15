ABD'li şarkıcı ASAP Rocky, İsveç'te bir göçmen genci dövmek suçundan mahkum oldu

15.08.2019 11:17

İsveç'te bir kavgaya karıştığı için hakkında dava açılan ABD'li ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky ve iki koruması suçlu bulundu.

Mahkeme, 30 Haziran'da Stockholm'de yanlarına yaklaşan "göçmen kökenli genci darbetmeleri" nedeniyle haklarında açılan davada suçlu bulunan 30 yaşındaki ASAP Rocky ve iki korumasına 2 yıl tecilli hapis cezası verdi. Euronews.com'da Görüntüle