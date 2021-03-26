ABD'li sağlık uzmanı Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına inandığını söyledi
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ABD'li sağlık uzmanı Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına inandığını söyledi

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD'li sağlık uzmanı Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına inandığını söyledi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) orijininin Çin'deki bir laboratuvar olduğunu savundu.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) orijininin Çin'deki bir laboratuvar olduğunu savundu.

Donald Trump döneminde CDC Direktörlüğü yapan Redfield, CNN televizyonuna Kovid-19 salgını konusunda bir mülakat verdi.

Kovid-19'un başlangıç noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Redfield, "Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması az görülen bir durum değil." ifadesini kullandı.

Redfield, "Ortada virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

Vuhan Viroloji Enstitüsünün iddia ettiği gibi yarasadan bulaşması durumunda virüsün insandan insana bulaşmasının biyolojik açıdan anlamlı olmadığını dile getiren Redfield, "Ben Kovid-19'un bir yarasadan insana bulaştığına ve salgının böyle başladığına inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Redfield, nihai kararı verecek mercinin de bilim insanları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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