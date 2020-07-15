ABD'li robot firmasının ev işlerine yönelik geliştirdiği Stretch 17 bin 950 dolardan...
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ABD'li robot firmasının ev işlerine yönelik geliştirdiği Stretch 17 bin 950 dolardan...

Eski Google mühendisi tarafından kurulan bir teknoloji şirketi, ilk ürünü olan ev işlerine yardımcı robot Stretch'i dünyaya tanıttı.

ABD'li robot firmasının ev işlerine yönelik geliştirdiği Stretch 17 bin 950 dolardan...
15.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:54
Eski Google mühendisi tarafından kurulan bir teknoloji şirketi, ilk ürünü olan ev işlerine yardımcı robot Stretch'i dünyaya tanıttı. Ev işlerini yapan Strecth adlı robotun fiyatının ise 17 bin 950 dolardan satışa çıkacağı ifade edildi.Eski Google mühendisi Aaron Edsinger ve Georgia Tech robot profesörü Charlie Kemp imzasını taşıyan ABD'de faaliyet gösteren Hello Robot firması, 1.5 kg kaldırma kapasitesine sahip tek kollu koltukları süpürme, çamaşırları makineden çıkartma, masa silme ve toz alma gibi ev işlerini yapabilen robot Stretch'i piyasaya tanıttı.Stretch'in 15 dakikanın içerisinde 70 metrekarelik alanı temizleme özelliğine sahip olduğu ifade edildi.BULUNDUĞU ALANIN HARİTASINI ÇIKARIYORBir vinci andıran ev işlerini yapan robot, üzerinde bulunan kamera sistemi ile bulunduğu ortamın haritasını da çıkartabiliyor. Altındaki tekerlekli stand ile hareket eden ve bu açıdan denge sorunu bulunmayan Stretch, ROS ve Python'un kombinasyonu olan bir yazılıma sahip.17 BİN 950 DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK

Stretch'in geliştirilme aşamasında olduğu ifade edilirken, 17 bin 950 dolara tüketiciyle buluşacağı ifade edildi. Robotu tasarlayan eski Google mühendisi Aaron Edsinger, 'Stretch'in sonraki sürümleri muhtemelen doğrudan ticari uygulamalara hedeflenecek. Ancak bu noktada, araştırma sürümü ile mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sağlamaya odaklandık' dedi.


- Kara

Kaynak: DHA

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