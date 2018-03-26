ABD'li Regülatör Facebook Soruşturmasını Teyit Etti
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin, ülkede Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanıldığı iddiaları üzerine şirketi soruşturmaya aldığını teyit etti.
26 Mart 2018 Pazartesi 19:27
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin, ülkede Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanıldığı iddiaları üzerine şirketi soruşturmaya aldığını teyit etti.