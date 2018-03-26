ABD'li Regülatör Facebook Soruşturmasını Teyit Etti

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin, ülkede Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanıldığı iddiaları üzerine şirketi soruşturmaya aldığını teyit etti.

ABD'li Regülatör Facebook Soruşturmasını Teyit Etti

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin, ülkede Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanıldığı iddiaları üzerine şirketi soruşturmaya aldığını teyit etti.

Kaynak: Dunya.com

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