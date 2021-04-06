ABD'li rapçi Jay-Z'nin giydiği tişört Kenyalı Müslümanları kızdırdı
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ABD'li rapçi Jay-Z'nin giydiği tişört Kenyalı Müslümanları kızdırdı

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
ABD'li rapçi Jay-Z'nin giydiği tişört Kenyalı Müslümanları kızdırdı

ABD'li rapçi ve iş adamı Shawn Corey Carter'ın (Jay-Z) giydiği ve üzerinde Kenya'daki tarihi Riyadha Camisi'nin resminin bulunduğu tişörte Kenyalı Müslümanlar tepki gösterdi.

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ABD'li rapçi ve iş adamı Shawn Corey Carter'ın (Jay-Z) giydiği ve üzerinde Kenya'daki tarihi Riyadha Camisi'nin resminin bulunduğu tişörte Kenyalı Müslümanlar tepki gösterdi.

Riyadha Camisi Genel Sekreteri Abubakar Badawy, tişörtü tasarlayan Zeddie Lukoye'ye yazdığı mektupta, tişörtü giyen kişilerin bar ve kulüp gibi yerlerde çektirdikleri fotoğrafların rahatsız edici olduğunu ifade etti.

Mektupta, "Lamu halkına ve camiye gerçekten saygı duyduğunuzu bize göstermeniz için caminin resmini tişörtten kaldırmanızı rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Sahil Dinler Arası Din Adamları Konseyi (CICC) Başkanı Mohamed Abdulkadir de Lukoye'nin Riyadha Camisi gibi bir dini sembolün dünyevi şeylerle ilişkilendirmesinin mantıksız olduğunu söyledi.

ABD'li rapçi Jay-Z geçen hafta bir lokantaya girerken üzerinde Riyadha Camisi'nin olduğu "Lamu" tişörtüyle görülmüştü.

19. yüzyılın sonlarında Lamu şehrinde inşa edilen Riyadha Camisi hem yetişkin hem de çocukların dini eğitim aldığı bir enstitü olma özelliği de taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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