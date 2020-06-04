ABD'li profesör Robinson: "Korkarım iç savaşa gidiyoruz"
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ABD'li profesör Robinson: "Korkarım iç savaşa gidiyoruz"

ABD'nin Santa Barbara kentinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölüm Başkanı olarak görev yağan Profesör William Robinson, "Korkarım bir iç savaşa gidiyoruz" dedi.

ABD'li profesör Robinson:
04.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:17

ABD'nin Santa Barbara kentinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölüm Başkanı olarak görev yağan Profesör William Robinson, "Korkarım bir iç savaşa gidiyoruz" dedi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor. Profesör Robinson, Yunan Epohi gazetesine yaptığı açıklamada, "Bir Amerikalı olarak gerçek şu ki faşizmin uçurumuna hiç bu kadar yakın olmadık. Bir iç savaşa gitmekten korkuyorum. Bu kelimeyi hiç de kolaylıkla kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Covid-19 krizinin ABD'de milyonlarca kişiyi politik kayıtsızlıktan uyandırdığını iddia eden Profesör Robinson, "İşçiler arasında radikalleşme var. Yeni bir dayanışma duygusu yaşanıyor. Adeta savaşın hatları çiziliyor. Toplumsal huzursuzluk belirginleşiyor" iddialarını ortaya attı.

ABD'nin patlamaya hazır bir krizle karşı karşıya olduğunu belirten Robinson, "George Floyd'un polisler tarafından soğukkanlılıkla öldürülmesi şu anda gerçekleşen protestoların katalizörü oldu. Tetikleyiciden başka bir şey değil. Ekonomik çöküş on milyonlarca insanı işsiz bıraktı. Acı çeken insan eşitsizlik seviyesinin farkına varıyor" şeklinde konuştu.

40 yıllık neoliberalizmin ardından halk sağlığı sistemlerinin çöktüğünü belirten Robinson, "Giderek daha yoğun sömürü seviyeleri, güvensizlik ve ölüm olayları. Bütün bunlar patlayıcı bir ortam oluşturdu" diye konuştu.

George Floyd'un ölümüne karışan dört polise karşı cinayet suçlaması oluşturulması ve bir duruşma olması durumunda anlık bir sakinleşme olabileceğini belirten Robinson, "İnsanlar hala biliyor ki bu duruşma olsa bile tüm koşullar devam ediyor olacak. Sosyal kriz, ekonomik ve politik durum sakinleşme anlamına gelmeyecek" dedi.

ABD'li sosyolog Robinson sözlerini, "Beş ay içinde her şey olabilir. Olağanüstü hal, sıkıyönetim ilan edilebilir. Başkan Trump'ın seçimleri iptal edip, erteleyebileceğinden korkuyoruz" diyerek tamamladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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