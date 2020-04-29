ABD'li polisin 14 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'li polisin 14 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kamerada

ABD'de bir polis memuru, 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle darp etti.

ABD'li polisin 14 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kamerada
29.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:36

ABD'de bir polis memuru, 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle darp etti. Akıllara durgunluk veren olayın görüntüsü sosyal medyada yayınlanırken, polise tepkiler çığ gibi büyüdü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Rancho Cordova Polis Departmanı'nda görevli bir polis memurunun, 14 yaşında olduğu belirtilen erkek bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle darp etti.  Akıllara durgunluk veren olayın görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde polis, 14 yaşındaki çocuğu yerde sürükleyerk, yumruklar eşliğinde kelepçelemeye çalıştığı görüldü. Çocuğun yakınları söz konusu durumun yaşanması için hiçbir sebep olmadığını belirtirken "Bu tür stres altında önceden var olan ölümcül olabilecek bir sağlık durumu var" açıklamasında bulundu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan olaya tepki yağdı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haber
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler Haber
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, baba oldu Haber
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, baba oldu
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor Haber
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haber
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var Haber
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Almanya'da 'Eşcinsellik hastalıktır' paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Dünyanın merak ettiği lider Kim Jong-un'un zırhlı zevk treni!
Dünyanın merak ettiği lider Kim Jong-un'un zırhlı zevk treni!
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuç verdi
Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuç verdi
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Ozan Güven Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Mauricio Isla Lukas Podolski Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: ABD'li polisin 14 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 14:52:20. #1.15#
title