ABD'li polisin 14 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kamerada ABD'li polisin 14 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kameradaABD, (DHA) - ABD'de bir polis memuru, 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle darp etti.

DHA DIŞ -ABD'li polisin 14 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kamerada

ABD, (DHA) - ABD'de bir polis memuru, 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle darp etti. Akıllara durgunluk veren olayın görüntüsü sosyal medyada yayınlanırken, polise tepkiler çığ gibi büyüdü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Rancho Cordova Polis Departmanı'nda görevli bir polis memurunun, 14 yaşında olduğu belirtilen erkek bir çocuğu puro taşıdığı gerekçesiyle darp etti. Akıllara durgunluk veren olayın görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde polis, 14 yaşındaki çocuğu yerde sürükleyerk, yumruklar eşliğinde kelepçelemeye çalıştığı görüldü. Çocuğun yakınları söz konusu durumun yaşanması için hiçbir sebep olmadığını belirtirken 'Bu tür stres altında önceden var olan ölümcül olabilecek bir sağlık durumu var' açıklamasında bulundu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan olaya tepki yağdı.

Kaynak: DHA