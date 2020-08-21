ABD'li performans uzmanı Scott Piri, yeniden Galatasaray'da Galatasaray Futbol Takımı'nın, ABD'li performans uzmanı Scott Piri'yi yeniden teknik heyete dahil ettiği bildirildi.

Galatasaray Futbol Takımı'nın, ABD'li performans uzmanı Scott Piri'yi yeniden teknik heyete dahil ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 2011-2014 yıllarında da teknik ekipte görev alan Piri'nin tekrar sarı-kırmızılı takıma dahil olduğu ifade edildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak Piri, 2011-2014 yıllarında Galatasaray'ın elde ettiği başarılarda önemli rol oynamıştı.

Kaynak: AA