ABD'li perakende devlerinin satışları ilk çeyrekte arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'li perakende devlerinin satışları ilk çeyrekte arttı

ABD'li perakende devlerinin satışları ilk çeyrekte arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, Macy's ve Home Depot'un satışları yılın ilk çeyreğinde artış gösterdi.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, Macy's ve Home Depot'un satışları yılın ilk çeyreğinde artış gösterdi.

Walmart, Macy's ve Home Depot, ilk çeyrek bilançolarını açıkladı.

Bilançosunda 30 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemi, ilk çeyrek olarak kabul eden Walmart'ın finansal sonuçlarına göre, şirketin ilk çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artarak 138,3 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Walmart'ın e-ticaret satışları yüzde 37 artarak yavaşlama kaydetti. Walmart'ın net karı ise ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 32 azalarak 2,7 milyar dolara geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Walmart Üst Yöneticisi Doug McMillon, finansal sonuçlara ilişkin, "Güçlü bir çeyrek oldu." değerlendirmesinde bulundu. Yılbaşından olduğundan daha iyimser olduklarına işaret eden McMillon, "ABD'de müşteriler açıkça dışarı çıkıp alışveriş yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

McMillion, ABD'de hayata geçen ekonomik destek paketinin etkili olduğunu belirterek, 2021 boyunca talebin sürmesinin beklendiğini kaydetti.

Hükümetin destek programı ve aşı uygulaması olumlu etkiledi

ABD'li mağaza zinciri Macy's de ilk çeyrekte satışlarının arttığını duyurdu.

Buna göre, bilançosunda 1 Mayıs'ta sona eren 3 aylık dönemi, ilk çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, söz konusu dönemde 4,71 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 3,02 milyar dolar gelir elde etmişti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 3,6 milyar dolar zarar eden Macy's, bu yılın aynı döneminde 103 milyon dolar net kar açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Macy's Üst Yöneticisi Jeff Gennette, ilk çeyrekte satış beklentilerini aştıklarını bildirdi.

Gennette, "Bu sonuçlar, dijital platformlarımızdaki yatırımlar da dahil olmak üzere stratejimizin hızlandırılmış uygulamasıyla birlikte hükümetin destek programı ve genişleyen aşı uygulamasının olumlu etkilerinden kaynaklanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Home Depot'un satışları da yüzde 32'nin üzerinde arttı

ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'un ise ilk çeyrek geliri yüzde 32,7 artışla 37,5 milyar dolara yükseldi.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,2 milyar dolar olarak kaydedilen net karı da bu dönemde 4,1 milyar dolara çıktı.

Home Depot Üst Yöneticisi Craig Menear, ilk çeyrek finansal sonuçlarında ev geliştirme projelerine yönelik talebin etkili olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,36'dan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,36'dan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cemal Hünal Kenan Doğulu Ceyda Düvenci Engin Akyürek
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'li perakende devlerinin satışları ilk çeyrekte arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 17:54:18. #1.13#

title