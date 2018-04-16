ABD'li Papaz Brunson'un Yargılandığı Dava

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumuna tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı.

Andrew Craig Brunson'un eşi Norine Brunson, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, ABD Dini Özgürlükler Büyükelçisi Sam Brownback, yabancı basın mensupları ve kilise görevlileri, öğleden sonraki oturumu da takip etti.

Oturum başlamadan önce salona giren Brunson, bir süre avukatı İsmail Cem Halavurt'la konuştu. Daha sonra Halavurt, Brunson'un eşinin yanına gelerek kısa süreli bir görüşme yaptı. Bu sırada Brunson'un ağladığı görüldü.

Salona giren mahkeme başkanı, Andrew Craig Brunson'a "Üzgünsün, ağlıyorsun. Sakinleşmen için müsaade edeceğiz." dedi. Brunson da "Psikolojim bozuldu. İlaç almaya başladım. Bir şey yemiyorum. Daha önce Buca'daki cezaevindeydim, duruşma için Şakran'a getirildim. Sorun burada değil kafamda. Eğer tahliye edilmeyeceksem Buca'daki cezaevinde kalmayı talep ediyorum." diye konuştu.

Savunmasında tek cep telefonu hattı kullandığını, üzerine kayıtlı diğer hatlarını çocukları için aldığını öne süren sanık Brunson, onlar ABD'ye gittiğinde hattın kapandığını, geri geldiklerinde onlara yeni hat aldıklarını söyledi.

Savunmasını tamamlayan sanığa savcı, "Adınıza 10 hat var. Anne adı, doğum yeri, doğum tarihi gibi bilgilerde farklılık var." dedi. Brunson, hat alırken pasaport fotokopisi verdiğini, görevlinin nasıl kaydettiğini bilmediğini söyledi.

Andrew Craig Brunson, savcının "Türkiye'de neden bu kadar uzun süre kaldınız? 1993'te gelmişsiniz." şeklindeki sorusu üzerine, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada hizmetimiz gelişiyor. Tanrının burada kalmamızı istediğini düşündük." ifadelerini kullandı.

Gizli tanık ifadeleri

Daha sonra bazı tanıklar ile "Serhat" adlı gizli tanığın ifadeleri okundu. Brunson, bu ifadelerin doğru olmadığını savundu.

Ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS), sesi ve görüntüsü değiştirilerek duruşmaya bağlanan gizli tanık "Dua" ifade verdi.

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Dua, mahkeme başkanı ve savcının sorularını yanıtladı.

Dua, sanık Brunson'un her hafta cuma günleri düzenlenen ve sadece subayların girdiği toplantıya katıldığını bildiğini, bu toplantılarda Murat Çakır isimli Türk asıllı ABD vatandaşının da bulunduğunu belirterek, Çakır'ın Pentagon ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu savundu.

Türkiye'de özellikle 2002-2004 yılları arasında bazı PKK'lıların Hristiyan olarak cemaatlere katıldığını, böylece dokunulmazlık elde ettiklerini söyleyen Dua, Brunson'un kilisesinin de PKK sempatizanlarını iyi karşıladığını, ayrıcalık gösterdiğini duyduğunu ifade etti.

Gizli tanık "Göktaşı" da Andrew Craig Brunson'un terör örgütü PKK sempatizanı Kürtleri kilisede barındırdığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Kilisede Kürtlere karşı özel ilgi vardı. Biz Türkler bazen ceza alırdık, Kürtler ne yaparsa yapsın ceza almazdı. Brunson bir gün bir toplantıda ön sıralar için 'Bu sıralara Türklerin oturması yasaktır' yazdırdı. Cemaatin, kimsenin katılmadığı özel toplantılar olurdu. Sık sık PKK yanlısı propaganda yapanlara izin verilirdi. Ama Türkler bir şey söylese, 'Burada siyaset konuşmak yasak' denirdi."

Tanık Emrah Şahin ise Diriliş Kilisesi'ne birkaç kez gittiğini, Türklerle ilgili hakaret içeren sözler duyduğunu öne sürdü.

Bu sözlerden rahatsızlık duyarak durumu MİT'e aktardığını anlatan Şahin, kilisede Kürtlerin ön planda tutulduğunu söyledi.

Tanık ifadelerinin ardından savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine Brunson gözyaşı dökerek, "Evime, eşime kavuşmak istiyorum." dedi.

Brunson'un avukatı Halavurt da sanığın tahliyesini talep etti.

Aldıkları ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına ve daha önce kaldığı Buca 1 Nolu F Tipi Cezaevine gönderilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi.

Duruşma 7 Mayıs'a ertelendi.

Öte yandan, duruşma arası dışarıda gazetecilere açıklamada bulunan Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, "Türkiye'deki yargı sürecini inceliyoruz. Din adamı, serbest bırakılmasını sağlayacak güçlü bir savunma hazırlıyor." şeklinde konuştu.

İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Andrew Craig Brunson hakkındaki iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'un FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde "eski Ege Bölgesi imamı" firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

İddianamede, İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı öne sürülen Brunson'un özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü öne sürülmüş, bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltilmişti.

Tutuklu sanık papazla ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyalde, FETÖ/PDY'nin hücre evlerinde sohbet toplantısı olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığına ilişkin ve bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğraflar bulunmuş, bu kişinin YPG/PKK'nın yoğun faaliyetler yürüttüğü Suriye'nin Ayn el-Arab (Kobani) kenti ve bu kente sınırı olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine PKK'nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği ifade edilmişti.

2013'te Taksim'deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Brunson'un "Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bulunan benzin istasyonları çalışanları listesi" ve "Demiryolları çalışanları listesi" ile "İrtibata geçilecek askerler listesi" gibi bilgileri elde eden kişilerle yakın irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, Brunson'un ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilmiş, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Brunson'un din adamı görüntüsü altındaki faaliyetlerinin din adamlığı ile bağdaşmadığının vurgulandığı iddianamede, yurt dışı ve yurt içinden kendisini ziyaret eden kişilerin emekli asker, özel harp subayı kanaatini uyandıran kişilerle PKK ya da FETÖ'nün üst düzey yöneticileri olduğu, bunun 2 gizli ve 5 açık tanık beyanı, çözümü yapılan dijital veri, belge, telefon görüşmesi ve baz istasyonu kayıtları gibi delillerden anlaşıldığı aktarılmıştı.

Teknik incelemede de sanık Brunson'un görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde "Ege Bölge imamı" firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.