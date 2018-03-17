ABD'li Papaz Brunson Hakkındaki İddianame (3)

MUSTAFA YILDIRIM/ÖMER SÜT - İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'un, Türkiye genelinde misyonerlik göru¨ntu¨su¨ altında casusluk ve örgu¨tsel faaliyetler yu¨ru¨ttu¨ğu¨, FETÖ ve PKK mensuplarıyla irtibatının bulunduğu, göru¨şmeler yaptığı, din adamlığını perde gibi kullanarak, ülkenin iç işlerine mu¨dahil olmaya çalıştığı belirtildi.

Suruç'taki patlamada oradaymış

Brunson'un, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki patlama sırasında burada bulunduğuna işaret edilen iddianamede, Kobani'deki şiddet olayları ve Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlar zamanında da İzmir'de görevliyken vazifesiyle hiçbir bağlantısı olmayan bu bölgelerde yer aldığı kaydedildi.

Andrew Brunson'un cep telefonu HTS kayıtlarında 2014-2017 arasında bin 306 kez Suruç, 192 defa Şanlıurfa'nın başka ilçelerinde, 2 kez de Diyarbakır'da olduğunun tespit edildiği vurgulanan iddianamede, sanığın, terör örgütü PKK'nın oluşturmaya çalıştığı kaotik ve şiddet ortamına rağmen bu bölgede bulunmakta ısrar etmesinin, şüphelinin bağlı olduğu illegal yapılanmanın hedef ve stratejisi kapsamında görev yapması şeklinde değerlendirildi.

Brunson'un dünyanın değişik ülkelerindeki kişilerle telefon irtibatları ve mesajlaşma içeriklerine de dikkati çekilen iddianamede, gizli tanık ifadelerine göre kiliseye gelen ve kendilerini farklı meslek gruplarınlarından tanıtan kişilerin ABD ve yabancı ülkelerin eski ya da görevde olan askerlerinden oluştuğu anlatıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen "Kürtlerin hem bulundukları ülkenin dilini hem de Kürtçe konuşmalarının İncil'i yaymak, kilise kurmak ve Ortadoğuya açılmak için bir avantaj olduğu" bilgi notunun da paylaşıldığı iddianamede, Brunson'un mesaj içeriklerinde yer alan Kobani'de öldürülen 5 kişinin kendi bünyelerine kattıkları bağlantı noktaları bulunanların yakınları olduğu, Suriyeli Kürtlerden oluşan 15 erkek ve kadın grubun vaftiz edildiğine ilişkin içerikler yer aldı.

FETÖ'nün darbe girişimi başarısız olunca üzülmüş

İddianamede, Andrew Brunson'un görüştüğü ABD'li askere FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 21 Temmuz'da gönderdiği mesajdaki ifadelere de yer verildi.

Brunson'un cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da iddianameye girdi.

İddianamede, Brunson'un bu mesajıyla, FETÖ'nün askeri darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğunun anlaşıldığı, "Sonunda biz kazanacağız." ibaresiyle de ileride ülke içinde çıkması muhtemel iç karışıklıktan, bağlı bulunduğu illegal yapılanmanın stratejisi kapsamında faydalanmayı düşündüğü, umduğu ve bunu belirttiği şeklinde değerlendirildi.

Darbe girişimini önceden biliyormuş

FETÖ'nün darbe girişiminden Brunson'un önceden haberi olduğuna ilişkin delillere değinilen iddianamede, "Dua" kod adlı gizli tanığın ifadeleri de yer aldı. Gizli tanık, depremin önceden bilinmesinin bilimsel anlamda mu¨mku¨n olmamasına rağmen Brunson ve arkadaşlarının u¨lkede bir zelzele yaşanacağını söyleyerek, irtibatı bulunan kişilere askerlerin kullandığı özel bir takım hayati idame malzemelerini verdikleri, zelzeleden kasıtlarının askeri darbe girişimi olduğunu belirtti.

İddianamede, "Bu olayların (darbe girişimi) önceden Brunson ve arkadaşları tarafından bilindiği, bu kapsamda olası böyle bir faaliyet sonrasında gerekli olan tedbirleri aldıkları, bunun sonucu olarak kendilerinden olan insanlara karşı koruma içgu¨du¨su¨ ile hareket ettikleri değerlendirilmektedir. FETÖ'nün, sanığın mensup olduğu illegal yapılanma ile hareket ettiği, Brunson ve arkadaşlarının direkt askeri darbe girişimiyle ilgilerinin olduğu tespiti yapılamamasına rağmen toplanan deliller ışığında böyle bir girişimden haberdar oldukları, sonuçlarını değerlendirmek için birlikte çalıştıkları, 'deprem' veya 'zelzele' deyimlerini darbe ve kaos faaliyetini maskelemek için kullandıkları ve bağlantılı oldukları şahıslara zarar görmemeleri ve bu durum için pozisyon almaları amacıyla girişimden önce u¨yelerine duyurdukları anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Başka bir soruşturmada ifadesi alınan "Ateş" kod adlı gizli tanığın beyanının da paylaşıldığı iddianamede, örgütün şifreli haberleşme programı Eagle'dan Mayıs ya da Haziran 2016'da FETÖ mensuplarına "Temmuz'da İstanbul'da çok bu¨yu¨k bir deprem olacak, herkes kılık kıyafetine dikkat ederek yatsın." şeklinde atılan mesaj da yer buldu.

Andrew Craig Brunson, 9 Aralık 2016'da terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanmıştı.

(Bitti)