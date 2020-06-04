ABD'li oyuncu Meghan Markle'dan George Floyd protestosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'li oyuncu Meghan Markle'dan George Floyd protestosu

İngiltere Kraliyet üyeliğinden ayrılan Harry'nin eşi ve Amerikalı oyuncu Meghan Markle, kendi mezun olduğu lisenin mezuniyet töreninde videoyla gençlere seslendi.

ABD'li oyuncu Meghan Markle'dan George Floyd protestosu
04.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:03

İngiltere Kraliyet üyeliğinden ayrılan Harry'nin eşi ve Amerikalı oyuncu Meghan Markle, kendi mezun olduğu lisenin mezuniyet töreninde videoyla gençlere seslendi. Markle, ABD'deki ırkçılık konusunda "Size söylemek istediğim ilk şey, çok üzgün olduğum. Irkçılığın hala var olduğu bir dünyada büyümek zorunda kaldığınız için çok üzgünüm" diye konuştu.

İngiltere Kraliyet üyeliğinden ayrılan Harry'nin eşi ve Amerikalı oyuncu Meghan Markle, ABD'de George Floyd'un öldürülmesi sonrası dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolar hakkında konuştu. Annesi bir siyah olan Markle, kendi lisesinin mezuniyet töreni için yaptığı açıklamada yeni mezunlara, "Size söylemek istediğim ilk şey, çok üzgün olduğum. Bunun [ırkçılığın] hala var olduğu bir dünyada büyümek zorunda kaldığınız için çok üzgünüm" diye seslendi.

"SİYAHLARIN HAYATI ÖNEMLİDİR"

George Floyd'un ölümünden sonra konuşma ihtiyacı hissettiğini söyleyen Markle, konuşmasına "Sizlere ne söyleyebileceğimden emin değildim. Doğru şeyi söylemek istedim ve yanlış anlaşılmaktan endişelendim" diye başladı. ABD'li oyuncu, ABD'de polis şiddetiyle öldürülen diğer siyahları hatırlatarak şöyle devam etti: "Ve şunun farkına vardım ki, söylenecek tek yanlış şey, hiçbir şey söylememek. Çünkü George Floyd'un hayatı önemliydi, Breonna Taylor'ın hayatı önemliydi, Philando Castile'in hayatı önemliydi, Tamir Rice'ın hayatı önemliydi… ve isimlerini bilmediğimiz daha birçok kişinin... Siyahların hayatı önemlidir, dolayısıyla dünyada yapacağınız şeyler için şimdiden çok heyecanlıyım."

MEGHAN MARKLE'DAN OY ÇAĞRISI

Markle yaklaşan ABD seçimleri hakkında da öğrencilere, "Sesinizi hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde kullanacaksınız, çünkü çoğunuz 18 yaşındasınız ya da yakında 18 yaşına gireceksiniz ve oy kullanacaksınız, dünyayı aynı mercekle görmeyenler için empati kuracaksınız" diyerek seçimlerde oy kullanma çağrısında bulundu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir Haber
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek Haber
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası Haber
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Haber
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
ABD'deki eylemlere destek veren yetişkin film yıldızı uçağa alınmadı
ABD'deki eylemlere destek veren yetişkin film yıldızı uçağa alınmadı
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Metin Bulut Murat Kurum Berat Albayrak Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Haldun Dormen Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Bülent Uygun Nihat Özdemir Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Haziran Antalya Donald Trump
Şu an buradasınız: ABD'li oyuncu Meghan Markle'dan George Floyd protestosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 16:03:45. #1.15#
title