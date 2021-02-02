ABD'li otomobil üreticileri, Biden yönetimiyle "sera gazı emisyonunu azaltmak için" anlaştı

Amerikan otomobil endüstrisi, sera gazı emisyonunun azaltılması amacıyla oluşturulacak ulusal program için Biden yönetimiyle birlikte çalışmayı taahhüt etti.

Amerikan otomobil endüstrisi, sera gazı emisyonunun azaltılması amacıyla oluşturulacak ulusal program için Biden yönetimiyle birlikte çalışmayı taahhüt etti.

Otomotiv İnovasyonu İttifakı'ndan yapılan açıklamada, otomobil endüstrisinin ABD Başkanı Joe Biden'ın net sıfır karbonlu taşımacılık ile elektrikli araçlara hızlı geçişi sağlama hedefini desteklediği aktarıldı.

Otomobil üreticilerinin ulusal program üzerinde yönetimle birlikte çalışmayı taahhüt ettiğine işaret edilen açıklamada, otomobil endüstrisinin uzun süredir sera gazı emisyonunu azaltmaya kararlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sektörün 2023 yılına kadar araç elektrifikasyonuna 250 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Otomobillerin karbondioksit emisyonuna yönelik ulusal programın yeniden oluşturulmasında yeni çerçeve üzerinde görüşme çağrısında bulunulan açıklamada, programın mevcut standartlarda iyileşme ve çevresel ilerleme, güvenlik, alım gücü, inovasyon ile istihdam arasında denge sağlaması gerektiği ifade edildi.

Otomotiv İnovasyonu İttifakı Başkanı John Bozzella, konuya ilişkin, "Amacımız, tüketicilere fayda sağlarken, istihdam fırsatları yaratırken ve ülkemizin ekonomisini güçlendirirken, mevcut gereksinimlerden daha hızlı çevresel iyileşmeler elde etmek için yönetimle iş birliği içinde çalışmaktır." değerlendirmesinde bulundu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin