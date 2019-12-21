ABD'li öğretmen "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı
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ABD'li öğretmen "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı

ABD'de bir tarih öğretmeni, ırkçı söylemlerde bulunduğu ve "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı.

21.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:00
ABD'li öğretmen

ABD'de bir tarih öğretmeni, ırkçı söylemlerde bulunduğu ve "köleliğin geri getirilmesini istediği" iddiasıyla açığa alındı.

ABD basınına göre, eyaletindeki bir ortaokulun bazı öğrencileri, tarih öğretmenlerinin ders sırasında ırkçı söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Öğretmenin Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerine destek verdiğini belirten öğrenciler, bu kişinin "köleliği geri getirmek istiyorum" dediğini aktardı.

Öğrencilerinin yüzde 70'i Latin ve Afrika kökenlilerden oluşan okulda görev yapan öğretmen açığa alındı.

İsmi açıklanmayan öğretmenin daha önce de benzer iddialarla açığa alındığı ve 13 Aralık'ta görevine döndüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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