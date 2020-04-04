ABD'li Nörologlar, Yeni Tip Koronavirüs'ün Beyine de Hasar Verdiğini Açıkladı
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Teknoloji

ABD'li Nörologlar, Yeni Tip Koronavirüs'ün Beyine de Hasar Verdiğini Açıkladı

ABD'li nörologlar, yeni tip koronavirüs'ün (COVID-19) beyine de hasar verdiğini açıkladı. Nörologlar tarafından yapılan inceleme sonucunda bazı yeni tip koronavirüs hastalarında konuşma bozukluğu ve tepki azalması gözlemlendi.

04.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:51
ABD'li Nörologlar, Yeni Tip Koronavirüs'ün Beyine de Hasar Verdiğini Açıkladı

ABD'li nörologlar, yeni tip koronavirüs'ün (COVID-19) beyine de hasar verdiğini açıkladı. Nörologlar tarafından yapılan inceleme sonucunda bazı yeni tip koronavirüs hastalarında konuşma bozukluğu ve tepki azalması gözlemlendi.

Yeni Tip Koronavirüs Beyine de Hasar Veriyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 74 yaşındaki yeni tip koronavirüs hastasının konuşma kaybına uğradığı ve hastanın beynin bazı bölümlerinde anormal bir biçimde şişme ve hücre ölümü tespit edildiği ifade edildi. Bazı ülkelerden de az sayıda benzer vakalar bildirildi. Bu hastalarda nöbet, inme ve beyinde kan pıhtıları meydana geldiği belirtildi.

Dr. Sherry Chou, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Beyin için solunum cihazı bulunmuyor. Eğer akciğerler bozulursa hastayı solunum cihazına bağlarız. Aynı lüks beyin için bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Elissa Fory, konu ile ilgili New York Times Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 50 yaşlarında yeni tip koronavirüs hastasında da benzer belirtiler gözlemlediklerini ve nadiren beyinde hasar tespit ettiklerini belirtti.

İtalya'da yer alan Brescia Üniversitesi'nde yalnızca bu konuda çalışma yapılması için NöroCovid ünitesi kuruldu.

Kaynak: Tamindir

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