ABD'li Müslümanlardan "polis reformu" çağrısı ABD'li Müslümanlar, polis şiddetine kurban giden siyahi Müslüman Amerikalıların anısına ülkedeki polis teşkilatlarında reform yapılması çağrısında bulundu.

ABD'li Müslümanlar, polis şiddetine kurban giden siyahi Müslüman Amerikalıların anısına ülkedeki polis teşkilatlarında reform yapılması çağrısında bulundu.

ABD'deki 90'dan fazla Müslüman insan hakları, toplum ve inanç kuruluşu, yayımladıkları ortak bildirge ile ülkedeki "polis reformu" çağrılarına destek verdi.

Siyahi Müslümanların uzun süredir ülkede polis şiddetine kurban gittiğinin anımsatıldığı bildirgede, "Amerikalı Müslümanlar olarak, farklılıklarımızı, gücümüzü ve direncimizi polis reformu talebi için kullanacağız, çünkü siyahilerin hayatı da değerlidir." ifadesine yer verildi.

Bildirgede, polisin gözaltı esnasında boyna baskı yapılması gibi vücuda kan ya da oksijen akışını engelleyen müdahalelerinin yasaklanması, savcıların güvenlik güçlerine yaptıklarının hesaplarını sormasının kolaylaştırılması ve polis fonlarının toplum sağlığı, eğitim, istihdam ve barınma gibi alanlara aktarılması talep edildi.

Floyd'un öldürülmesi ve polis reformu tartışmaları

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis de dahil olmak üzere birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, Trump da federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA