ABD'li Müslümanlar için yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: ...
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ABD'li Müslümanlar için yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: ...

ABD'li Müslümanlar için yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız" "Türkiye olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında ABD dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret...

24.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:32

ABD'li Müslümanlar için yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız"

"Türkiye olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında ABD dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret gösterdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslümanlar için bayram mesajı yayınladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslümanları için yayınladığı Ramazan Bayramı Mesajında, "Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yumamayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslümanlar için Ramazan Bayramı Mesajı yayınladı.

"Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yumamayacağız"

ABD'li Müslümanlar için yayınladığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim'den, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum. Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir. İnsanlığı tehdit eden yoksulluk, terörizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık, göç, savaş, hastalık ve çeşitli çatışmalardan kaynaklanan sorunların üstesinden, ancak küresel işbirliğiyle gelinebilir. Ancak, küresel düzenin, uzun zamandır adalet, barış, huzur ve düzen üretemediği açık bir gerçektir. Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye sokulduğuna şahit olduk. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Diğer taraftan, herkesin salgına odaklandığı bu dönemde, mazlum Suriye halkının dramı devam ediyor. Libya'da ise darbeci Hafter güçleri kendi halkına saldırmayı, ülkeyi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı sürdürüyor. İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da, maalesef kesintisiz aktı. Batı ülkelerinde yaşayan kardeşlerimiz ise hemen her gün İslam düşmanlığı ve ırkçılık tezahürü yeni bir saldırıyla karşılaşıyor" dedi.

"Türkiye olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında ABD dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret gösterdik"

Küresel sistemin adil şekilde yeniden tasarlanması çağrısını yinelediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona virüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı. Bu vesileyle bir kez daha 'Dünya beşten büyüktür' diye ifade ettiğimiz küresel sistemin adil şekilde yeniden tasarlanması çağrımızı yineliyoruz. Türkiye olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret gösterdik. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyor, tedavi görmekte olanlara acil şifa niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz bu iklimde yaptığımız dualar, her zamankinden daha içten ve samimidir. Ramazan ayını ve bayramı buruk geçirmiş olsak da, kalplerimiz bir ve beraberdir. Bu duygularla, Amerikalı Müslüman kardeşlerimin mübarek Ramazan Bayramını, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

ABD'li Müslümanlar için yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: ...

Kaynak: İHA

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