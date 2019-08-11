ABD'li Müslümanlar Amerika Diyanet Merkezi'nde buluştu
Bayram namazının kılınmasından detaylar WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) buluşan binlerce Müslüman, merkez bünyesindeki camide tekbirler ve dualar eşliğinde Kurban Bayramı namazını kıldı.
11.08.2019 21:11
Bayram namazının kılınmasından detaylar WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) buluşan binlerce Müslüman, merkez bünyesindeki camide tekbirler ve dualar eşliğinde Kurban Bayramı namazını kıldı.
Kaynak: AA