ABD'li Müslüman toplum temsilcilerinden Erdoğan'a övgü - NEW
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.
23.09.2019 03:39
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan ABD'li Müslüman toplum temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerini dile getirdi.
Kaynak: AA