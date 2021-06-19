ABD'li motosikletçi dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti
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ABD'li motosikletçi dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de 28 yaşında deneyimli motosiklet sürücüsü Alex Harvill, 106.98 metrelik akrobasi atlayışı ile dünya rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti.

ABD'de 28 yaşında deneyimli motosiklet sürücüsü Alex Harvill, 106.98 metrelik akrobasi atlayışı ile dünya rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti.

ABD'de 28 yaşındaki deneyimli motosiklet sürücüsü Alex Harvill, dün motosikletiyle tehlikeli rekor denemesi sonucu hayatını kaybetti. ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Grant County Uluslararası Havalimanı'nda evli ve 2 çocuk babası Harvill, motosikleti ile 106,98 metre mesafeyi atlamak ve Guinness Dünya Rekorları'nda 29 Mart 2008 tarihinde Avustralyalı Robbie Maddison'ın kırdığı rekoru kırmak için bir kez daha antrenman yapmak üzere motosikletine bindi. Olacaklardan habersiz havalimanı yetkilileri ise o anları kamera kaydına alıyordu. Görüntülerde Harvill'in, motosikleti ile son sürat rampadan başarılı bir şekilde atladığı fakat yere inmek üzereyken motosikletinden fırlayarak, iniş rampasına çarptığı görüldü. Harvill ise kaza sonucu hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin Grant Country Adli Tabip Craig Morrison yaptığı yazılı açıklamada, "Alex'in ailesine, arkadaşlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. Grant County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Adli Tabip Morrison'ın personeli, normal bir prosedür olarak ölümün nedenini ve şeklini doğrulamak adına Cuma günü bir otopsi gerçekleştirecek" ifadeleri kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz ay Moses Lake Airshow organizatörleriyle yaptığı röportajda Harvill, tüm hayatı boyunca motosikletleri sevdiğini ve etkinliğin düzenlendiği kum tepelerinde atlayışlar yaparak büyüdüğünü belirtmişti. Ayrıca Harvill, 6 Temmuz 2013 tarihinde 90,69 metrelik bir toprak zemin atlayışı ile kendi Guinness Dünya Rekoru'na sahipti.

ABD'li motosikletçi dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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