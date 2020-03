ABD'li misyonerlerden 'koronavirüs' ayini ABD'de misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ayin düzenledi.

Televizyon programında misyonerlik yapan (televangelist) Kenneth Copeland koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et" derken "Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

- Copeland dua ediyor

