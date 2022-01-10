ABD'li milyoner Robert Durst, cinayetten yattığı hapishanede öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'li milyoner Robert Durst, cinayetten yattığı hapishanede öldü

ABD'li milyoner Robert Durst, cinayetten yattığı hapishanede öldü
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, en yakın arkadaşını öldürmekten geçen yıl ekimde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan milyoner Robert Durst, hapishanede hayatını kaybetti.

NEW ABD'de, en yakın arkadaşını öldürmekten geçen yıl ekimde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan milyoner Robert Durst, hapishanede hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Durst'ın, California'daki Stockton cezaevi hastanesinde doğal nedenlerle öldüğü belirtildi.

Durst, yazar Susan Berman'ı, karısının ortadan kaybolması hakkında polise konuşmasını engellemek için 2000'de Los Angeles'taki evinde öldürmekten yargılanmış ve 15 Ekim 2021'de suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.

New York'un en zengin emlak varislerinden olan Durst, 1982'de eşi Kathleen McCormack'ın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasından da sorumlu tutuluyordu.

Polis, suç belgesel dizisi The Jinx'e konu olan ABD'li milyonerin etrafında bulunan 2 kişiyi daha öldürdüğüne inandığını açıklamıştı.

Durst tutuklanmadan önce, kendisiyle ilgili yapılan bir belgeselin çekimleri sırasında, mikrofonun kayıtta olduğunun farkında olmadan "Ben ne ettim? Elbette hepsini ben öldürdüm" şeklinde itirafta bulunmuştu.

ABD'de raylara zorunlu iniş yapan uçağa tren çarptı! Pilot saniyelerle hayatta kalmayı başardı

ABD'de raylara zorunlu iniş yapan uçağa tren çarptı! Pilot saniyelerle hayatta kalmayı başardı

 Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title