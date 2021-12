ABD'li milyarder Steinhardt 70 milyon dolarlık çalıntı tarihi eserleri iade edecek

NEW New York'ta yaşayan milyarder iş adamı ve antika koleksiyoncusu Micahel Steinhardt, yasa dışı yollarla elde ettiği on milyonlarca Dolar değerindeki tarihi eserleri, savcılıkla vardığı anlaşma gereği ait olduğu ülkelere iade edecek.

Manhattan Bölge Savcılığının yazılı açıklamasında, milyarder koleksiyoncu Steinhardt'ın, hakkında açılan soruşturma sonucunda 70 milyon dolar değerindeki 180 parça çalıntı sanat eserini teslim ettiği, eserlerin ait olduğu ülkelerdeki sahiplerine iade edileceği belirtildi.

Bölge Savcısı Cy Vance Jr. basın açıklamasında, Steinhardt'ın 2017'de 1000'den fazla tarihi eseri satın alması üzerine soruşturma başlattıklarını ve 180 parça eserin ülkelerinden yasa dışı yollarla çıkarıldığına dair ikna edici kanıtlara ulaştıklarını bildirdi.

Steinhardt'ın yeni sanat eserleri elde etme arayışının "coğrafi veya ahlaki sınır tanımadığını" ifade eden Vance, bu durumun "suç patronları, kara para aklayıcıları ve mezar kazıcılarını" cesaretlendirdiğini vurguladı.

Bir daha tarihi eser satın alamayacak

Savcılığın açıklamasında, Michael Steinhardt'ın sanat eseri edinmesine "bir ilk olarak" ömür boyu yasak getirildiği, ünlü koleksiyoncunun bu yasağa uyacağını taahhüt ettiği bilgisi paylaşıldı.

Steinhardt'ın koleksiyonuna yönelik cezai soruşturma 2017'de, zengin işadamının Lübnan iç savaşı sırasında çalınan milyonlarca dolarlık bir boğa başı heykelini satın alıp Metropolitan Sanat Müzesi'ne ödünç vermesiyle başlamıştı.

Kişisel servetinin 1,2 milyar dolar olduğu kayıtlara yansıyan Steinhardt'ın müfettişler tarafından ev ve ofisine yapılan baskında, Bulgaristan, Mısır, Yunanistan, Irak, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Libya, Suriye ve Türkiye'den çalıntı eserlere rastlanmıştı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

