ABD'li milyarder Friedkin, İtalyan ekibi Roma'yı satın almak için görüşüyor

30.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:08

İtalyan futbol kulübü Roma, kulübün çoğunluk hisselerini satmak için ABD'li milyarder Dan Friedkin'in sahibi olduğu Friedkin Group ile satış görüşmeleri yapıldığını bildirdi.

Roma tarafından yapılan açıklamada, kulübün ana hissedarı James Pallotta'nın hisselerini (NEEP Roma Holding Spa) Friedkin Group'e satmak için görüşmeler yaptığı ancak henüz resmi bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

Financial Times, milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalya Serie A takımlarından Roma'nın borçlarıyla birlikte 750 milyon avroya Friedkin Group'a satılması için anlaşmaya yakın olunduğunu duyurmuştu.

Milano borsasında işlem gören Roma'nın hisseleri açılışta yüzde 10'a yakın değer kazandıktan sonra TSİ 15.42'de yüzde 4,87 artış ile işlem görüyor.

Kaynak: AA